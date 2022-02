Man aangehouden op verdenking van dealen

Surveillerende politiemensen controleerden dinsdagmiddag rond 16.00 uur op de Troelstralaan een 27-jarige automobilist uit Bergen op Zoom. Omdat zijn auto nogal naar hennep stonk, vroegen de agenten de man of hij drugs bij zich had. In eerste instantie overhandigde de verdachte de agenten een paar zakjes gevuld met hennep. Maar toen agenten op het bureau de auto van de man op grond van de Opiumwet aan een nadere inspectie onderwierpen, kwam er ook een wat grotere hoeveelheid harddrugs, waaronder cocaïne, tevoorschijn. De man is aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet en in de cel gezet.