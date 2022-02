Politie houdt drie mannen aan in onderzoek naar inbraken

De mannen worden ervan verdacht in de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 januari omstreeks 04.15 uur te hebben ingebroken in een woning in de Maasstraat. De bewoonster van die woning werd die nacht wakker van onbekende geluiden, ging poolshoogte nemen en stond vervolgens oog in oog met twee mannen. Toen ze de mannen volgde, zag ze in haar tuin nog meer mannen staan, die gezamenlijk de tuin verlieten. Bij de inbraak is onder andere computerapparatuur buit gemaakt.

Diezelfde nacht omstreeks 04.50 uur kreeg de politie een melding van een poging tot inbraak in de garage van een woning in de IJsselstraat. Ook daar was de bewoonster wakker geworden van onbekende geluiden. Ze zag meerdere mannen op de oprit voor de garage staan. Toen de mannen door hadden dat ze betrapt waren, gingen ze er te voet vandoor in de richting van de Rijnstraat.