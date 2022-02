Twee nieuwe aangiften voor straatroven in Bilthoven

De eerste straatroof was in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 februari. Een 18- en 19-jarige jongeman uit Den Dolder en Bilthoven worden rond 02:55 uur op de Gezichtslaan in Bilthoven beroofd. Twee inzittenden van een grijze Volkswagen Golf bedreigen hen daarbij met een steekwapen en gaan er vervolgens met een telefoon en portemonnee vandoor. De Golf wordt bestuurd door een derde verdachte.



Een nacht later wordt rond 01.00 uur een 15-jarige jongen uit Bosch en Duin op de Julianalaan in Bilthoven van zijn jas en telefoon beroofd. Ook hij wordt door twee straatrovers met een steekwapen bedreigd, waarna de twee er in een grijze Volkswagen Golf vandoor gaan. En deze Golf wordt ook bestuurd door een derde verdachte.

Nieuwe aangifte

Na deze straatroven zijn er dus twee nieuwe aangiften bij gekomen, die lijken op de werkwijze van de straatroof op De Gezichtslaan en de Julianalaan.



Deel informatie

Bent u ook het slachtoffer geweest van een straatroof, waarbij een grijze Volkswagen Golf betrokken was, en heeft u nog geen aangifte gedaan? Doe dit dan alsnog. Dit kan het onderzoek helpen. Heeft u informatie of bent u getuigen geweest en heeft u nog niet gesproken met de recherche? Neem dan alsnog contact op via 0900-8844 en vraag naar de recherche in Amersfoort.