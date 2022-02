Schietincident Opheusdenhof; politie zoekt getuigen en beelden

Getuigen en beelden gezocht

Wat zich precies heeft afgespeeld op het Opheusdenhof, is nog onduidelijk. De recherche heeft het schietincident in onderzoek en komt daarom graag in contact met getuigen. Heeft u tussen 00.00 en 00.45 uur iets verdachts gezien of gehoord op of in de omgeving van het Opheusdenhof? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Maar ook camerabeelden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek. Beschikt u over relevante beelden? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

2022202203