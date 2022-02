Recherche houdt verdachte aan beschietingen Oossaander Hoop

Op zaterdag 16 januari rond 01.00 uur werd de woning voor de eerste keer beschoten. Vier dagen later op donderdag 20 januari om 02.30 uur was het voor de tweede keer raak. Er raakte niemand gewond tijdens de beschietingen, maar de schrik bij buurtbewoners en de slachtoffers zat er goed in. De recherche heeft afgelopen maand intensief onderzoek gedaan met behulp van Forensische Opsporing. Dit heeft er toe geleid dat er een 21-jarige man kon worden aangehouden.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Laat het de recherche weten via onderstaande telefoonnummers en of tipformulier onder vermelding van zaaksnummer 2022012354.