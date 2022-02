Aanhoudingen na straatroof; getuigen gezocht

Rond 19.45 uur stond de vrouw met haar fiets op het fietspad aan de Dokter Wilminkstraat toen zij uit het niets een klap in haar gezicht kreeg van een jongen. Het slachtoffer moest haar persoonlijke bezittingen afstaan. Ook werd zij bedreigd met een vuurwapen gelijkend voorwerp. Vervolgens ging de verdachte ervandoor en liet het slachtoffer angstig achter. De vrouw uit de gemeente Dijk en Waard is daarna snel weggefietst en alarmeerde direct de politie.

Dankzij een oplettende burger die aan de hand van de Burgernetmelding de verdachte leek te herkennen en een zoekslag in de omgeving kon de politie twee verdachten aanhouden. Bij één van de verdachten werd een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. Het gaat om twee 15-jarige jongens uit de gemeente Dijk en Waard. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau en zitten vast voor verhoor. Hun betrokkenheid bij de straatroof wordt onderzocht.

Getuigenoproep

De recherche onderzoekt deze straatroof en komt graag in contact met getuigen. Is u iets opgevallen rond 19.45 uur op de Dokter Wilminkstraat? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022032258

2022032258