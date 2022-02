Schade aan woning door mogelijke vuurwerkbom; politie zoekt getuigen

De politie werd rond 01.30 uur gealarmeerd dat in de woning brand zou zijn. Eenmaal ter plaatse bleek de brand al geblust en zagen agenten dat enkel de gevel van de woning beschadigd was. Deze schade is vermoedelijk ontstaan doordat hier mogelijk een vuurwerkbom tegenaan is gegooid. De politie maakte nog een zoekslag in de omgeving, maar een verdachte(n) werd niet meer gevonden.

Getuigen en beelden gezocht

De recherche heeft deze zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u tussen 01.00 en 01.30 uur iets verdachts gezien in of rond de omgeving van de Bundlaan? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Vermeld daarbij altijd onderstaand registratienummer. Beelden kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevante beelden? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

2022032386