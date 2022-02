Aanhouding van 7 mannen in Oud-Beijerland na doorzoeking drugspand

Gisteren ontving de politie een anonieme tip over een bedrijfspand op de Alexander Flemingstraat in Oud-Beijerland. In dat pand zou een grote hoeveelheid drugs liggen. Agenten gingen op de melding af en troffen tijdens de doorzoeking onder andere enkele honderden kilo’s gedroogde henneptoppen, blokken hasj, winegums met THC, een vuurwapen en een grote hoeveelheid geld aan.



Tijdens de doorzoeking waren 7 mannen in het pand aanwezig. Het gaat om 5 mannen uit Barendrecht tussen de 39 en 44 jaar, een 43-jarige Rotterdammer en een 47-jarige man met onbekende woon- of verblijfplaats. Zij zijn aangehouden op verdenking van het bezitten, telen, bereiden en verkopen van verdovende middelen, het witwassen van geld en wapenbezit. Het onderzoek wordt voortgezet.



Het bedrijfspand wordt door de burgemeester gesloten.