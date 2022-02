Twee mannen gearresteerd voor drugshandel

Huiszoeking

Daarmee was het politieonderzoek nog niet afgerond. Agenten hadden het vermoeden dat de drugs in een woning aan de Vondelstraat in Terneuzen was afgeleverd. Donderdagmiddag werden bij een huiszoeking diverse soorten drugs gevonden, onder andere bijna honderd gram speed, honderd gram hennep, tachtig XTC-pillen en bijna tachtig gram hasj. Ook werden een boksbeugel, een taser, munitie en ruim zevenhonderd euro in beslag genomen. Tevens wordt onderzoek gedaan naar drie scooters, die mogelijk zijn gestolen. De bewoner werd rond 16.00 uur op de Mr. F.J. Haarmanweg gearresteerd. Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Hij wordt vrijdag verhoord.