18-jarige Rotterdammer gewond na schietincident Zwartewaal

In de woning was een feest gaande, waarbij zo’n 20 tot 30 personen aanwezig waren. Zij zijn allen gecontroleerd en mochten vervolgens weer naar huis. In de omgeving werden zeven anderen aangehouden. Dat gaat om verdachten tussen de 18 en 32 jaar oud, allen woonachtig in (de omgeving van) Rotterdam. Er is momenteel nog onvoldoende duidelijk over wat er gebeurd is voordat er geschoten is. Ook is het nog onduidelijk of de schutter tussen het zevental arrestanten zit.

Meer info? Tippen kan ook anoniem!

Mede daarom is de politie nog op zoek naar getuigen die misschien in de omgeving wat opvallends hebben gezien. Ook als je al met de politie hebt gesproken, maar anoniem meer kwijt wil; dat kan! Tippen kan volledig anoniem. Heeft u dus meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande mogelijkheden om uw informatie te delen.