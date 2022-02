De man parkeerde rond 01.00 uur zijn auto achter Theater Lampengiet. Toen hij uitstapte werd hij geduwd en geslagen door drie, voor hem onbekende, mannen. Het slachtoffer raakte hierbij licht gewond. De mannen gingen er lopend vandoor en toen merkte de Veenendaaler dat er geld verdwenen was uit zijn portemonnee. Aangezien het donker was, is er geen goed signalement van de daders.

Informatie

Heeft u meer informatie over dit incident, belt u dan met de politie via 0900-8844.