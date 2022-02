Politie zoekt getuigen overval

Dinsdagavond 1 februari omstreeks 21.00 uur kwam er een man het filiaal van het tankstation binnenlopen. De man was in het donker gekleed en droeg een jas met een blauwe gloed. Hij had zijn gezicht afgedekt en was gewapend met een mes. Hij overviel de aanwezige medewerkster en nam een hoeveelheid sigaretten mee. Die deed de man in een tas. Binnen enkele ogenblikken liep hij weer het tankstation uit en stapte achterop een gereed staande scooter waarop nog een andere man zat te wachten. Met zijn tweeën reden ze weg in de richting van het Carlton President hotel. Er is geen kenteken van de scooter bekend. Het hevig geschrokken slachtoffer belde daarna de politie die snel ter plaatse was, zich over de vrouw ontfermde en een onderzoek startte. De twee verdachten waren echter verdwenen.



Heeft u informatie?

De politie zoekt getuigen van de overval. Wellicht heeft u kort voor of direct na de overval de twee mannen op een scooter zien rijden. Elke informatie is welkom. Bellen kan via 0900-8844 of via het tipformulier.