Politie zoekt getuigen van straatroof F35 Enschede

De man zag vier jongens die de weg blokkeerden met hun fietsen. De man stopte omdat hij er niet langs kon. Een van de jongens trok hem van de fiets en vroeg om geld. Vervolgens werd de man geslagen en werd zijn fiets door de andere jongens weggehaald en werd de man geslagen en geschopt. Toen hij om hulp begon te roepen, gingen de vier er vandoor in de richting van Enschede.

Politie zoekt getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen die mogelijk iets gezien hebben of die bijvoorbeeld over camerabeelden beschikken. Mocht u over andere informatie beschikken die mogelijk tot de daders van deze straatroven kan leiden, ook dan horen we dat graag. Ook komt de politie graag in contact met mogelijke slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld. U kunt contact opnemen via het hieronder vermelde tipformulier of u kunt bellen met telefoonnummer 0900-8844.

Signalement daders

Vier personen met donkere kleding en gekleed in jassen met capuchon.

(2022077108)