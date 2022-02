Politie zoekt getuigen van straatroven op de F35 Hengelo

Aan de Steenrietweg in Hengelo zag een man een blokkade van fietsen, wist er langs te fietsen en twee jongens kwamen achter hem aan en een van hen wist daarbij een voorwerp uit zijn rugzak te grijpen en van hem af te nemen. De man wist aan de jongens te ontkomen.

Op een ander moment in de omgeving van de Steenrietweg zag een fietser een aantal fietsen op het fietspad staan die het fietspad blokkeerden. Op het moment dat de fietser de blokkade wilde passeren, kwamen er vier personen naar hem toe en pakten zijn fiets vast waarna hij werd geslagen. Daarna werd hij beroofd van een aantal waardevolle zaken.

De politie heeft aan de Steenrietweg een buurtonderzoek verricht maar dat leverde nog niets op. Er zijn geen camera’s en geen bewoning in de omgeving.

Politie zoekt getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen die mogelijk iets gezien hebben of die bijvoorbeeld over camerabeelden beschikken. Mocht u over andere informatie beschikken die mogelijk tot de daders van deze straatroven kan leiden, ook dan horen we dat graag. Ook komt de politie graag in contact met mogelijke slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld. U kunt hiervoor het het onderstaande tipformulier gebruiken of bellen met 0900-8844.

Signalement daders

Vier personen, in de leeftijd van 16 tot 18 jaar, over het algemeen donker gekleed met gezichtsbedekking op. Een van hen had een zwarte North Face jas aan en een persoon zou een lichtgrijze spijkerbroek en een groen vest met capuchon hebben gedragen. Ook was er nog een persoon met een rood vest met capuchon.

(2022076988)

(2022076995)