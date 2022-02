41-jarige man overleden bij dodelijke schietpartij Fizeaustraat

Rond 20.40 uur krijgen agenten de melding van een slachtoffer die met een schotwond in de Dulongstraat zou zijn. Ter plaatse blijkt dat het gaat om een 21-jarige man uit Amsterdam. Kort daarvoor zou er een schietpartij zijn geweest in woning aan de Fizeaustraat. Bij de woning treffen agenten een man aan met verwondingen. Deze 41-jarige man komt ten gevolge hiervan te overlijden. Zijn identiteit is bekend.

De 21-jarige man is opgenomen in een ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Hij is aangehouden en in verzekeringgesteld. Zijn rol in deze schietpartij wordt nader onderzocht.

Getuigen gezocht

Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de zaak en roept een ieder op die informatie over dit misdrijf kan geven zich te melden bij de politie. Dit kan ook anoniem. Verwijs daarbij naar proces-verbaalnummer PL1300_2022033559.