Vier aanhoudingen na agressie en geweld

Volgens medewerkers van het fastfoodrestaurant spraken zij rond 23:45 uur in het restaurant een groep personen aan die binnen in het pand hun aangekochte maaltijd aten, met het dringende verzoek deze buiten te nuttigen. Omdat hieraan geen gehoor werd gegeven, herhaalden de medewerkers dit verzoek. De sfeer werd hierdoor grimmig. Een man richtte zijn agressie op een medewerkster en mishandelde haar in het pand. De groep ging vervolgens buiten voor het restaurant staan. Een getuige belde de politie.



Verdachte gewond

Bij aankomst zagen agenten dat een man zijn agressie (wederom) richtte op medewerkers van het fastfoodrestaurant. Hij was verbaal agressief, wilde het restaurant weer in, maar werd door personen tegengehouden. Dit bleek later de 51-jarige Hagenaar te zijn. Op het moment dat agenten deze man wilden aanhouden, werden zij door de groep personen met fysiek geweld belemmerd. Zij sloegen en schopten daarbij op de agenten in. Ook uitten zij grove beledigingen. Agenten waren genoodzaakt om hun wapenstok te gebruiken. Mogelijk liep een van de agressors hierbij een hoofdwond op.



Inzet stroomstootwapen en surveillancehond

Agenten zien vervolgens dat de 51-jarige verdachte zich weer richting de mishandelde medewerkster keert. Een agent probeerde de verdachte wederom aan te houden, maar wordt door hem naar de grond geduwd. Hierop dreigt de agent het stroomstootwapen tegen de verdachte in te zetten. De verdachte komt in gevechtshouding weer op de agent af. De 51-jarige verdachte wordt vervolgens door agenten getaserd en aangehouden. Ondertussen zijn er meer agenten op het Buitenhof, waaronder het Team Surveillance Honden. Een andere man uit de groep bleef fysiek agressief richting naar agenten, terwijl hij meermaals luidkeels werd gevorderd om weg te gaan. Hij gaf hieraan geen gehoor. Deze verdachte werd bij zijn aanhouding gebeten door een politiehond en liep een bijtwond op. Uiteindelijk kon de openbare orde door het politieoptreden worden hersteld.



Vier aanhoudingen

De politie verrichtte vier aanhoudingen. De medewerkster van het fastfood restaurant deed aangifte van mishandeling. De betrokken agenten deden ook aangifte. De politie onderzoekt het geweldsincident, alsmede camerabeelden van bewakingscamera’s en bodycams. De verdachten zitten nog vast. De verdachte met de hoofdwond verblijft nog in het ziekenhuis.



Stap naar voren

Om de veiligheid in Nederland te vergroten en de rechtsorde te handhaven, móet de politie naar voren stappen en mág zij geweld gebruiken, als de situatie daar om vraagt. Deze geweldsbevoegdheid maakt onderdeel uit van het professioneel vakmanschap van politiemensen: zij weten wanneer en in welke mate zij geweld mogen gebruiken. Het gebruik van het geweld moet noodzakelijk zijn, effectief, maar ook in verhouding, dus met zo min mogelijk letsel voor alle betrokkenen. Agenten leggen verantwoording af over het gebruikte geweld. Dit wordt altijd achteraf getoetst.



Welke geweldsmiddelen heeft een politieagent?

Het belangrijkste ‘wapen’ voor een agent, is het gesprek. Praten is vaak al een goede manier om te voorkomen dat geweld moet worden ingezet. Mocht dat niet het gewenste effect hebben, dan mag de politie fysiek geweld of geweldsmiddelen inzetten. Een politieagent beschikt de volgende geweldsmiddelen een dienstpistool, pepperspray, een uitschuifbare wapenstok en vanaf 1 januari 2022 ook een stroomstootwapen. Agenten zijn opgeleid, getraind én getoetst, zodat zij weten welk geweldsmiddel zij onder welke voorwaarden of omstandigheden mogen inzetten. In iedere eenheid zijn ook meerdere opgeleide hondengeleiders die opgeroepen kunnen worden bij incidenten. Het blaffen van een diensthond heeft vaak al een de-escalerende werking. Kijk hier naar een video https://www.youtube.com/watch?v=_yGpf6uy-4s&feature=emb_imp_woyt over onze geweldsmiddelen.