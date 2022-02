Getuigen gezocht na gewapende overval Nieuwenoord in Rotterdam

De politie heeft een zoekslag in de omgeving gemaakt, maar dat heeft helaas niet tot een aanhouding geleid.



Signalement verdachte 1:

Man

+/- 20 jaar oud

Donkerblauwe joggingsbroek en zwarte jas

Tussen de 1.70 en 1.80 meter lang



Signalement verdachte 2:

Man

+/- 20 jaar oud

Zwarte joggingsbroek met witte bies en zwarte jas

Tussen de 1.70 en 1.80 meter lang



De politie heeft beelden veiliggesteld en met getuigen gesproken. Toch komt de politie graag nog in contact met personen die meer weten, maar nog niet met de politie gesproken hebben. Heeft u iets opvallends in de omgeving gezien? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.