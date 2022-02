Verdachte mishandeling na vlucht opgepakt

Rond 22.50 uur werden surveillerende collega’s op de Markt in Sint Oedenrode geattendeerd op een incident, waarbij de bestuurder van een bestelbus was weggereden. Die bestuurder zou een vrouw hebben mishandeld en uit zijn auto hebben gegooid of geduwd. Daarna had hij ook nog een geparkeerde auto geramd. Vervolgens is hij er vandoor gegaan. Kort nadat duidelijk was wat er was gebeurd zagen collega’s de bestelbus rijden op de Ollandseweg. De bestuurder kreeg een stopteken, maar voldeed daar niet aan. Ook toen de agenten hun zwaailicht en sirene aanzetten, reageerde de bestuurder niet en bleef hij met hoge snelheid doorrijden. Daarbij vertoonde hij zeer gevaarlijk rijgedrag; hij zwalkte over de weg, passeerde met hoge snelheid kruisingen en reed zelfs een stuk tegen het verkeer in. Agenten die hem tot stoppen wilden dwingen konden op enig moment nog net voorkomen door de man te worden aangereden. Ook probeerde hij een politieauto van de weg te duwen. Uiteindelijk reed de man zich, na zijn vlucht door de omgeving, vast en kon hij worden aangehouden. Daar verzette hij zich stevig tegen. De man bleek later onder invloed van verdovende middelen te zijn geweest, die ook bij hem werden aangetroffen.



Getuigen

De politie is nog op zoek naar mensen die ons meer kunnen vertellen over wat er precies op de Markt in Sint Oedenrode is gebeurd, voordat de verdachte er vandoor ging. Ook komen we graag in contact met mensen die ergens op de vluchtroute mogelijk door zijn rijgedrag in gevaar zijn gebracht. Neem via 0900-8844 contact op met de districtsrecherche in Den Bosch als u informatie heeft die ons kan helpen.