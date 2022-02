Politie houdt drugsdealer aan in Kerkdriel

Kerkdriel - De afgelopen maanden hebben politie en het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek ingesteld naar vermeende drugshandel in Kerkdriel. Vorig jaar zomer kwamen bij de politie meerdere meldingen via Meld Misdaad Anoniem binnen over verkoop van drugs vanuit een woning aan de Paterstraat in Kerkdriel. De bewoner zou ook drugs verkopen in het centrum van Kerkdriel. De maanden daarna heeft de politie onderzoek gedaan. In februari 2022 zijn twee vermoedelijke afnemers, na een kort bezoek aan de woning van verdachte, aangehouden en bleken in het bezit van harddrugs.