Politie zoekt getuigen vernieling café

De groep mensen was getooid met gezichtsbedekking en allen in het donker gekleed, wat de herkenning bemoeilijkt. Er zijn al filmbeelden van het incident, die momenteel worden geanalyseerd. De eigenaar van het café gaat aangifte doen. Hem wordt slachtofferhulp aangeboden.

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat de auto’s waar de groep mee is gekomen ten tijde van het incident geparkeerd zijn in de Zocherstraat en Krelagestraat. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de massale vernieling betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2022033672.