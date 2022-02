Welke mannen overvielen sigarenboer aan de Molenvliet?

Het was iets voor 20.00 uur toen er twee mannen de sigarenboer binnen kwamen. Beiden waren in het zwart gekleed, rond de 1.80 lang en droegen een bivakmuts. Onder bedreiging van een vuurwapen eisten ze sigaretten. Met de buit renden ze de winkel uit richting de Smeetlandsedijk. Er raakte gelukkig niemand gewond, maar de schrik zat er goed in.



De politie doet onderzoek naar de overval en hoopt dat getuigen, die nog niet met de politie hebben gesproken, contact met ons opnemen. Tip gemakkelijk via het formulier of bel met 0900-8844. Of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft.