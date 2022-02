Controle politie en Douane levert vangst van 100 kilo hennep op

Het pand werd zaterdag door Douane, lokale politie en dienders van de Landelijke Eenheid tijdens een controle bezocht. Daarbij werd onder andere een speurhond in gezet. De hond sloeg aan en vond een grote partij drugs in een verborgen ruimte die in het bedrijf stond. Een stapel gipsplaten bleek hol te zijn en binnen in lagen zakken met henneptoppen. In totaal ging het om zo’n 100 kilogram. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Er werd niemand aangehouden. Er wordt verder onderzoek naar de zaak gedaan.

TFOC (Transport Facilitated Organized Crime)

In Zeeland en West-Brabant werken verschillende overheidsdiensten en de logistieke sector samen om de georganiseerde misdaad in de transportsector te bestrijden. Dat gebeurt onder de vlag van TFOC. Samen met de branche werken politie, Openbaar Ministerie, Douane, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee en gemeenten aan het weerbaar maken van chauffeurs, ondernemers en andere belangrijke spelers in de logistieke sector tegen criminele inmenging. Bij integrale controles werken verschillende overheidsdiensten samen en zetten ze hun eigen expertise in bij bijvoorbeeld het opsporen van drugs. Naast het weerbaar maken van de transportsector worden ook reguliere controles van bedrijven ingezet. Deze drugsvondst afgelopen weekend is daar het resultaat van.