Overval op woning vakantiepark Vinkel

Overval

Even voor 03.00 uur afgelopen nacht belde het slachtoffer naar de politie dat hij was overvallen in zijn woning. De man was rond 02.00 uur thuis gekomen in zijn chalet op het vakantiepark en werd bij binnenkomst direct vastgepakt. Hij werd ook meerdere malen geslagen. De vermoedelijke daders gingen er in een auto vandoor met onder andere zijn telefoon.

Collega’s kregen op de Coppensdijk een auto in het zicht met daarin twee mannen die voldeden aan de signalementen die het slachtoffer had door gegeven. De bestuurder kreeg een stopteken, maar voldeed daar niet aan. Even verderop zag de bestuurder een bocht over het hoofd en schoot rechtdoor de sloot in. De passagier, een 22-jarige Ossenaar, werd direct aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. De 21-jarige bestuurder, eveneens uit Oss, werd na medische controle in het ziekenhuis eveneens ingesloten op het politiebureau. Hun betrokkenheid bij de overval wordt uiteraard vandaag verder onderzocht.

Onderzoek

Waarom sloegen de overvallers hier toe en waarom? Dat zijn natuurlijk vragen die de recherche in Den Bosch in het onderzoek mee nemen. Afgelopen nacht werd er al onderzoek gedaan in en rondom de woning. Ook vandaag gaat het onderzoek verder. We zullen o.a. uitgebreid spreken met het slachtoffer en de verdachten.

Wie weet meer?

Weet u meer van deze overval en hebben we nog niet met u gesproken? Laat het ons dan weten. Hebt u mogelijk de twee mannen al eerder op vakantiepark gezien of heeft u ze na de overval misschien zien vertrekken? We horen het graag! Alle informatie die onze rechercheurs mee kunnen nemen in het onderzoek is welkom. Neem contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan natuurlijk ook via meld misdaad anoniem op 0800-7000.