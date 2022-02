Getuigenoproep steekincident aan het Lucas Bolwerk

Wat gebeurde er?

Rond de klok van 01:00 uur lopen de man en een vrouw samen het café uit, als de man wordt aangevallen door een groepje jongeren. Hij wordt beroofd van zijn mobiel en meerdere malen gestoken in zijn lichaam.

Getuigen gezocht

De recherche onderzoekt dit steekincident en roep daarbij uw hulp in? Heeft u maandag wat later op de avond een groepje jongeren gezien in de omgeving van het Lucas Bolwerk dat zich vreemd gedroeg? Of heeft u na 01:00 uur een groepje jongeren hard (weg) zien lopen in de buurt van het Lucas Bolwerk? Heeft u beelden waarop te zien is dat het slachtoffer wordt aangevallen? Dan komt recherche graag met u in contact. U kunt bellen met 0900-8844 of anoniem bellen met 0800-7000. Heeft u beelden? Gebruik dan onderstaand tipformulier. Alvast bedankt!