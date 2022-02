Bezorgers beroofd en mishandeld: politie zoekt getuigen

De slachtoffers hadden een afspraak om lachgas te komen bezorgen op het Sneeuwklokje. Zij parkeerden hun auto en een van hen stapte uit om het lachgas af te leveren. Bij de afgesproken plek trof hij echter niemand aan. Hij hoorde vervolgens lawaai bij de geparkeerde auto en zag dat het andere slachtoffer door vier mannen overvallen werd. Hij rende daarop direct weg en belde 1-1-2.

Het tweede slachtoffer vertelde agenten dat hij bij de auto door vier mannen werd overvallen en dat al zijn spullen gestolen waren uit de auto. Ook werd hij bedreigd met een wapen en werd hij door de overvallers geslagen. De verdachten gingen er daarna te voet vandoor. Volgens de slachtoffers waren de verdachten jongemannen. Ze waren allemaal in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen.

De slachtoffers deden aangifte van de overval. Later die nacht vonden agenten een groot deel van de buit terug in de omgeving van het Sneeuwklokje.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van deze overval of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Deelt u dit dan alstublieft met de politie via het nummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via het nummer 0800-7000.