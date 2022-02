"Familieagent Ben vervulde voor ons een cruciale rol"

Als gevolg van een noodlottig ongeval verloor Jenny afgelopen juli (2021) plotseling haar moeder, die een val als gevolg van een afgebroken balkonhek in Den Haag niet overleefde. Jenny kreeg het nieuws die avond omstreeks 22.00 uur te horen van twee agenten. ‘’Zij stonden nog diezelfde avond aan de deur.’’

Het nieuws was het begin van een emotionele rollercoaster en daarbij moest er praktisch gezien van alles geregeld worden door Jenny en haar familie. Familieagent Ben stond de familie daarbij bij. Hij nam de ochtend na het ongeval contact op met Jenny en nam sindsdien zoveel mogelijk uit handen van haar en haar familie. ‘’Hij heeft ons vanaf het begin heel fijn geholpen’’, blikt Jenny terug. ‘’Het was heel prettig dat we vanaf het begin iemand hadden die altijd bereikbaar was. Ook via WhatsApp konden we Ben bereiken en dat was heel fijn. De zaken die hij voor ons regelde, konden wij loslaten. Ben heeft daarin voor ons echt een cruciale taak vervuld.’’

Niets was te gek

Kort na het overlijden was Ben het die in de woning van het slachtoffer op zoek ging naar de verklaring waarin zij aangaf dat haar lichaam ter beschikking gesteld mocht worden aan de wetenschap. ‘’Zo hoefden wij niet direct naar de plek toe waar mijn moeder was overleden’’, vertelt Jenny.

Daarnaast zorgde Ben onder meer dat de post die in de woning bezorgd werd bij de familie terechtkwam en ging hij met de nabestaanden naar de woning toe toen zij daaraan toe waren. Ook gaf hij het aan wanneer er iets besproken moest worden. Zo nam de familieagent allerlei praktische zaken op zich voor Jenny. ‘’Hij gaf ons echt het idee dat niets te gek was. Vroegen wij iets, dan regelde hij het en met zijn menselijke manier van handelen heeft hij bij ons een heel goed gevoel achtergelaten. Veel praktische zaken konden we dankzij hem loslaten en dat gaf rust.’’

Dat Ben veel uit handen nam, gaf de familie de eerste week na het overlijden de kans om alles rondom de uitvaart te regelen. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval nam nog maanden in beslag en ook in die periode was Ben er voor de nabestaanden. ‘’Hij kwam langs als er iets besproken moest worden en zorgde ervoor dat familie ook digitaal kon aansluiten. De collega die Ben tijdens zijn afwezigheid waarnam heeft zelfs nog helpen sjouwen toen het huis leeg moest worden gehaald.’’

Slachtofferrechten

Slachtoffers en nabestaanden hebben in Nederland allerlei rechten, maar niet iedereen is zich hier bewust van. Ook Jenny was zich niet bewust van de hulp die zij na het overlijden van haar moeder kon krijgen. ‘’Mijn moeder overleed zo plotseling, dat we op dat moment helemaal geen idee hadden van de hulp die we konden krijgen.’’

Ben hielp de nabestaanden zelf waar mogelijk, maar wees hen ook op allerlei instanties waar zij een beroep op hadden kunnen doen.

Omdat het rechercheonderzoek inmiddels is afgerond, wordt ook het contact tussen Jenny en Ben binnenkort afgerond. Wat Jenny en haar familie misschien wel het meest waardeerden aan het contact met Ben en zijn collega’s, is hun menselijke benadering. ‘’Het contact met de familieagent was voor ons heel waardevol. Dat Ben en zijn collega’s op zo’n menselijke manier met onze situatie zijn omgegaan, daar hebben we ontzettend veel respect en waardering voor.’’

*De naam van Jenny is op verzoek gefingeerd