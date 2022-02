Politie zoekt getuige van straatroof Rotterdam

Rond 22.40 uur liep een 19-jarige Rotterdammer op de Admiraliteitskade toen een kleine grijze personenauto hem tegemoet reed. De auto stopte en ineens kwamen twee mannen op hem af die het slachtoffer schopten en sloegen. De daders pakten zijn telefoon af en reden weg in de dezelfde auto die was aan komen rijden en waar tijdens de beroving een chauffeur was achtergebleven.

De politie werd gewaarschuwd en agenten startten direct een onderzoek. Dat resulteerde na ruim een uur in de aanhouding van twee verdachten van 16 en 20 jaar uit Rotterdam en een 18-jarige man uit Vlaardingen.

Wie was getuige?

Van de beroving was een onbekende man getuige. De politie is specifiek op zoek naar hem en vraagt hem contact op te nemen. Maar sowieso zijn alle getuigen én beelden welkom. Bellen naar de opsporing van district Rijnmond Oost kan op telefoonnummer 0900-8844.