Wie overviel supermarkt Boergoensevliet?

Dinsdagavond iets voor 21.30 uur kwam de overvaller de supermarkt binnen. Hij liep naar de kassa en vroeg om sigaretten. Op het moment dat de medewerker iets wilde pakken, richtte hij het vuurwapen en deed een greep in de kassa. Met een onbekende hoeveelheid geld rende hij weg, richting de Pendrechtstraat. Gelukkig raakte er niemand gewond. De politie onderzoekt de overval en hoopt dat getuigen zich melden.

Informatie?

Heeft u info over de overval, of heeft u info over de mogelijke dader? Bel 0900-8844 of 0800-7000 als u liever anoniem blijft.

De man droeg zwarte kleding en een zwarte pet, maar had een rode broek aan. Hij is lichtgetint en ongeveer 20 jaar.