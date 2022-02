Bankhelpdeskfraudeur aangehouden

Wees alert op slinkse praatjes

Een bankhelpdeskfraudeur gaat als volgt te werk: Slachtoffers worden telefonisch benaderd met de mededeling dat er verdachte transacties plaatsvinden op hun bankrekeningen. De nep-bankmedewerker vertelt hen dat er direct actie moet worden ondernomen. Door middel van slinkse oplichtingstrucjes worden zij bewogen om hun privé-gegevens aan de zogenaamde helpdeskmedewerker te geven. Dit kan gebeuren omdat de slachtoffers het programma ‘Anydesk’ op hun computer moeten downloaden. Via Anydesk krijgt een oplichter toegang tot de computer van zijn slachtoffers. De nep-bankhelpdeskmedewerker sluist vervolgens het geld van de slachtoffers door naar ‘beveiligde bankrekeningen’. In werkelijkheid wordt het geld doorgesluisd naar een rekening waar de verdachte bij kan. Op die manier komt de fraudeur in het bezit van het geld van de benadeelde.

Let goed op als u benaderd wordt door een zogenaamde bankmedewerker. Echte bankmedewerkers vragen namelijk nooit om programma’s te downloaden, of om uw pincode aan hen te geven. Trap hier dus niet in! De meeste mensen die door dit soort oplichters benaderd worden betreffen oudere mensen. Ons advies is dan ook om oudere mensen in uw omgeving te waarschuwen voor dit soort praktijken. Wanneer u een telefoontje niet vertrouwt is het zaak om direct op te hangen en eventueel uw bank zelf te benaderen en door te geven wat u overkomen is.

De ABC-methode is onlangs gelanceerd door de politie. Door een simpel ezelsbruggetje kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt van computercriminaliteit.