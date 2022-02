Brutale straatroof in Opsporing Verzocht

De straatroof vond begin juli plaats in het Henri Hermanspark in Maastricht. Daar werd het slachtoffer aangesproken door een groep van drie mannen en vervolgens van haar tas beroofd. In het daarop opgestarte onderzoek blijkt dat de drie verdachten haar al in beeld kregen op de Wyckerbrugstraat en haar vervolgens achtervolgden richting het Henri Hermanspark. Dit is vastgelegd op camerabeelden.

Eind vorig jaar werden deze beelden in een SpeurMee-video online gedeeld om tot herkenning van de verdachten te komen. Dinsdagavond worden de beelden in Opsporing Verzocht gedeeld. Opsporing Verzocht is om 20.30 op NPO1 te zien.