Scholier gewond bij steekincident Beukelsdijk

Rotterdam - Vanmiddag was er een steekincident op een middelbare school aan de Beukelsdijk. Hierbij raakte een 14-jarige jongen gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar. Even later is er een 13-jarige jongen aangehouden. Er wordt nog naar meerdere verdachten gezocht.