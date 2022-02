Drie aanhoudingen in onderzoek naar drugshandel

Het gaat om een 35-jarige vrouw uit de gemeente Schagen, een 49-jarige man uit Den Helder en een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Bij de doorzoeking van een auto van één van de verdachten, werd een automatisch vuurwapen aangetroffen.

Nadat het arrestatieteam vanwege het wapen in kennis werd gesteld volgde een instap in een woning aan de Jan Wondermullerstraat. Bij de doorzoeking in de woning zijn naast gegevensdragers, ook verdovende middelen en geld in beslag genomen voor onderzoek. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De 49-jarige man uit Den Helder is inmiddels heengezonden maar blijft verdachte.

De recherche zet het onderzoek voort.

2022035130