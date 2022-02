Man aangehouden zonder rijbewijs mèt drugs

De bestuurder werd in verband met de herhaling voor het rijden zonder rijbewijs aangehouden. De politiemensen zagen tijdens de aanhouding op de achterbank van de auto negen lachgasflessen liggen. Verder lagen er meerdere zakjes met XTC tabletten in de auto. Bij een nader onderzoek bleken nog meer drugs-gerelateerde voorwerpen in de auto aanwezig, als gripzakjes met verschillende substanties als vermoedelijk cocaine. Alles is in beslag genomen. Naast een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs zet de recherche het onderzoek voor en is de man, een 19-jarige man uit Alkmaar, ingesloten in het politiebureau.

2022035077