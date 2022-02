Politie zoekt getuigen van inbraak waarbij slachtoffer wordt gekneveld

De man, leeftijd tussen 30 en 40 jaar, lengte ongeveer 1.70 meter, gezet postuur, mogelijk kaal, gekleed in zwarte kleding en zwarte pet, droeg een zwarte Footlocker shopper bij zich. De verdachte sprak Engels en is mogelijk van Poolse origine. Van hem ontbreekt tot nu toe elk spoor. Ook is niet bekend op in welke richting hij is vertrokken.

Er wordt aangifte gedaan en de bewoonster wordt slachtofferhulp aangeboden. De politie stelt een forensisch en buurtonderzoek in.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de beroving betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2022035654