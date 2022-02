Getuigen gezocht van gewelddadige woningoverval

Het slachtoffer vertelde agenten dat er ’s nachts omstreeks 3.00 uur plotseling twee personen naast zijn bed stonden. De twee mishandelden daarbij het slachtoffer en blinddoekten hem. De overvallers vroegen om geld en goederen.



Woning afgezet

Toen het slachtoffer de mogelijkheid zag, vluchtte hij de woning uit door vanaf de eerste etage naar beneden te springen. Omdat de daders volgens het slachtoffer nog binnen waren, zetten agenten de woning af. Echter in de woning en in de omgeving trof de politie niemand meer aan. Een getuige verklaarde later dat er twee mannen vanaf de Waarderstraat richting het Westmaaspad en het Heemkanaal renden. Een verdachte had een slank postuur en was geheel in het zwart gekleed. De andere had een iets steviger postuur en droeg een groene jas. Het slachtoffer moest voor behandeling naar het ziekenhuis.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Zoetermeer zoekt getuigen die iets hebben gezien of gehoord van deze woningoverval. Zag u iets verdachts vanaf middernacht tot dinsdagochtend 10.30 uur? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Laat het ons weten. Informatie kunt u via 0900-8844 delen of via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Blijft u liever anoniem, dan kunt u 0800-7000 bellen.