Verdachte verzet zich hevig bij arrestatie

De man zou die nacht rond 00.30 zijn ex-partner hebben mishandeld. De ex-partner heeft de politie gebeld, maar in de tussentijd is de verdachte al weggefietst. De agent neemt de aangifte op, maar besluit ook nog even een rondje in de wijk te rijden. Rond 01.30 uur ziet hij iemand fietsen die op de verdachte lijkt. Als hij de man aanspreekt op het Zanderijpad, blijkt het inderdaad om de 24-jarige verdachte uit Tilburg te gaan.

De agent wil de man aanhouden en verzocht hem om stil te staan. De man liep echter richting de agent uit, waarop de agent aangaf zijn stroomstootwapen te gebruiken als hij niet zou stoppen. Uiteindelijk luisterde de man en is hij geboeid. Hij blijft zich echter flink verzetten en trapt een agent tegen het been. Ook spuugde hij richting hen en was hij verbaal agressief. In de politiecel blijft de man agressief en schopt meerdere keren tegen de deur. Hij zit nog vast voor verhoor.