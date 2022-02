Onderzoek naar overleden vrouw in Aktenzeichen XY

Dinsdagochtend 28 september werd in het kanaal bij Nederweert het lichaam van een overleden vrouw aangetroffen. Beelden van de vrouw zijn eerder online vrijgegeven via een SpeurMee-video, meerdere malen via het televisieprogramma Opsporing Verzocht en in het Belgische misdaadprogramma Faroek. Daarbij werd in het bijzonder aandacht gevraagd voor haar gelnagels die in opvallende tinten gelakt waren en ook een overleden hond die in de omgeving van de vindplaats van de vrouw werd aangetroffen. Om haar identiteit te achterhalen, heeft de politie diverse onderzoekssporen ingezet. Zo hebben forensisch specialisten op basis van hun specialistische kennis en de foto’s van de vrouw een impressie gemaakt hoe ze er bij leven mogelijk uit zou hebben gezien. Dat leverde diverse tips op, maar heeft tot op heden nog niet geleid tot de identiteit van de vrouw.

Naast oproepen richting het Nederlandse en Belgische publiek, wordt nu ook over de grens in Duitsland media-aandacht gezocht voor de zaak. Er is voor deze oproep over landsgrenzen gekozen, omdat de vrouw in een grensgebied gevonden is en niet kan worden uitgesloten dat ze uit België of Duitsland afkomstig was of daar familie of bekenden had. In de uitzending op Aktenzeichen XY is er bijzondere aandacht voor de gebitsprothese die de vrouw droeg.

Aktenzeichen XY is woensdag om 20:15 uur op ZDF te zien. Kijkers uit Nederland die geïnteresseerd zijn in de uitzending, kunnen het volgen via Ziggo kanaal 55 of KPN kanaal 46.