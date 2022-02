Getuigen gezocht na doorrijden bij verkeersongeval

Het slachtoffer is nabij het Hoofdstation aangereden door een auto en raakte hierbij zwaargewond. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zoekt de bestuurder van de betrokken auto. Mogelijk betreft het een wat ouder model donkere BMW 1-serie. Het is goed mogelijk dat de auto aan de voorzijde beschadigd is. De automobilist is na de aanrijding doorgereden in de richting van het Emmaviaduct/de Emmabrug. Mogelijk is de auto daar afgeslagen richting het centrum van de stad (Emmaplein) of rechtdoor richting de Eeldersingel.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval en komt graag in contact met mensen die dinsdagavond 22 februari iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Stationstraat. Mogelijk zijn er mensen getuige geweest van het ongeval of hebben de auto na het ongeval in de omgeving van de Stationsstraat zien rijden. Heeft u andere informatie over deze zaak of weet u wie de bestuurder van deze auto is geweest? Neem dan contact op de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.