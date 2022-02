Productielab GHB in woning Arnhem, Marcouch sluit woning per direct

Bovenstaande foto is ter illustratie.

De politie en gemeente Arnhem werken samen met verschillende partners al langer aan een veilige Arnhemse binnenstad. Binnen die aanpak is er onder andere veel aandacht voor het dealen en produceren van drugs. Agenten gingen in verband met een andere melding richting de woning en stuitten daar per toeval op dit productielab.

Aangetroffen goederen

In de woning werden onder andere grondstoffen en vloeistoffen aangetroffen die gebruikt worden voor de productie van GHB. Daarnaast werd er ook nog een aantal gegevensdragers in beslag genomen, zoals twee telefoons. Burgemeester Ahmed Marcouch: “Samen met politie, handhaving en andere partijen zetten wij ons in voor veilige wijken, zonder criminelen met valse beloftes en snel geld die onze jongeren op het verkeerde pad brengen. En zonder het risico op brand en explosie, de aanloop van ongure types en andere gevaren voor buur en buurt die dankzij deze kwaadaardige productielabs in een klein hoekje zitten. En niet te vergeten de gevaren voor de gebruiker van het schadelijke eindproduct van deze labs, zoals verslaving of outgaan.”

Samen werken aan een veilige en leefbare binnenstad

Politie, gemeente Arnhem en partners werken samen een veilige en leefbare binnenstad door onder andere de drugshandel en de productie daarvan te stoppen. Door ondermijnende drugscriminaliteit gezamenlijk aan te pakken, kan de overheid naast strafrechtelijk vervolgen ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en jongeren waarschuwen voor de verleiding van een criminele loopbaan.

Melden helpt!

Uw informatie kan zeer waardevol zijn. Uw melding helpt ons ook in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Ziet u een verdachte situatie of heeft u vermoedens van criminele activiteiten, neem dan contact op met de politie. Bel direct 112 bij spoedgevallen, bij andere informatie kunt u bij de politie terecht via 0900- 8844. Liever geheel anoniem melding maken en/of informatie doorgeven? Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800- 7000.

