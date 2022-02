Onderzoek Willemsoord levert twee aanhoudingen op

Den Helder - Op woensdag 2 februari om 11.00 uur heeft de politie een melding gekregen dat er geschoten was in een bedrijfspand op Willemsoord en dat een persoon gegijzeld zou worden. Ook zou iemand gewond zijn. De politie heeft in dat pand echter niets gevonden. Later verlegde de aandacht zich naar een pand op de Nieuwe Weg in Den Helder. Daar werd ook niets aangetroffen.