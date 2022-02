Twee aanhoudingen na aantreffen hennepkwekerij

Op woensdag 2 februari rond 12.00 uur voerde de gemeente met ondersteuning van de politie een controle uit bij een woning op de Zuiddijk. In de kelder van de woning werd een hennepkwekerij met twee kweekruimtes ontdekt met 304 hennepplanten. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgenomen. Door de netbeheerder is aangifte gedaan van diefstal van elektriciteit.

De kwekerij is ontmanteld en vernietigd. Na het aantreffen van de hennepkwekerij hield de politie twee verdachten aan: een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 50-jarige man uit Amsterdam, beiden op verdenking van het vervaardingen van softdrugs.

Meld een verdachte situatie

Een hennepkwekerij kan voor omwonenden gevaar met zich mee brengen, zoals brand- en ontploffingsgevaar door mogelijke kortsluiting, oververhitting of lekkage. Daarom is het belangrijk dat u de signalen herkent van een hennepkwekerij. Vaak is er een sterke (hennep)geur en is er constant zoemend of ronkend geluid van een luchtafzuiging te horen. Denkt u dat er mogelijk een hennepkwekerij in uw buurt zit? Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900–8844 of bel anoniem 0800–7000 (M.).

2022021772