Gewapende straatroof op 42-jarige man in Amsterdam-Zuidoost

Omstreeks 11.45 uur loopt het slachtoffer over de Poederooienstraat in de richting van het Puiflijkpad om afval weg te gooien. Twee jongemannen lopen hem tegemoet en voor dat hij het door heeft, bedreigd één van hen hem met een vuurwapen. De ander rukt zijn tas met goederen weg. Vervolgens rennen ze ervandoor waarna het slachtoffer erachteraan rent. Aan het begin van de Poederooienstraat staat een bromfiets klaar waar de verdachten op springen en met de buit ervandoor gaan. Het slachtoffer is niet gewond geraakt.

Getuigenoproep

Heeft u informatie over de bromfiets? Of weet u meer over deze straatroof? Weet u meer over de vluchtroute van de verdachten? Neemt u dan alstublieft contact met ons op via onderstaande mogelijkheden. Beelden kunnen ook helpen met het onderzoek. Deze kunt u uploaden via het tipformulier. Vergeet u tijdens het bellen niet om proces-verbaalnummer PL1300_2022021068 door te geven. Zo weet de politie over welke zaak u het heeft.