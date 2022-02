Verdachte aangehouden na achtervolging

Rond 21.30 uur reed Team Verkeer van de politie tijdens een reguliere surveillance op de A50 in de richting van Nijmegen. Een auto trok hun aandacht omdat de bestuurder volgens metingen harder dan 200 kilometer per uur reed en verkeersgevaarlijk rijgedrag vertoonde. Dat was reden voor de agenten om de bestuurder te laten stoppen. De bestuurder van het voertuig negeerde het stopteken en dit resulteerde uiteindelijk in een achtervolging waarbij meerdere politievoertuigen zijn ingezet.

Aanhouding verdachte

De achtervolging vond plaats op o.a. de Energieweg, Ambachtsweg en de Industrieweg. Op de Industrieweg stopte de bestuurder; direct daarmee ontstond een aanrijding tussen deze auto en de politieauto die erachter reed. De bestuurder is er vervolgens te voet vandoor gegaan maar op de Schipbeekstraat aangehouden.

Het gaat om een 25-jarige man uit Zaltbommel. Hij werd met de ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is na behandeling alsnog door de politie in het bureau ingesloten voor verhoor. Hij weigerde mee te werken aan het onderzoek naar rijden onder invloed.

Onderzoek

De twee agenten die in de auto zaten waarmee de aanrijding ontstond, zijn ter plekke nagekeken door de ambulance. Eén collega heeft lichte verwondingen, de andere collega is niet gewond geraakt. De afdeling Verkeersongevallenanalyse doet op dit moment onderzoek naar de achtervolging en de aanrijding.

^JA/AC 2022052519