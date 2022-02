Getuigen gezocht van overval tankstation

Rond 15.40 uur kwam een onbekende man het tankstation binnen en bedreigde het personeel met een mes. Na de overval verlaat hij het tankstation te voet in de richting van de Lieweg. Het personeel raakte niet lichamelijk gewond.

Na de melding van de overval heeft de politie direct de omgeving afgeblokt op zoek naar de dader. O.a. een speurhond werd hierbij ingezet.

Vragen aan het publiek

De recherche doet onderzoek naar deze overval en komt graag in contact met mensen die informatie hebben over deze overval of de dader, en die nog niet met de politie hebben gesproken.

Uit onderzoek is informatie naar voren gekomen dat de overvaller mogelijk voorafgaand aan deze overval zich heeft opgehouden in de directe omgeving: bij de Haarlemmerstraatweg.

Mochten er mensen zijn die camerabeelden hebben (Dashcam, Tesla etc) van donderdagmiddag 14.40 uur – 15.50 uur in die omgeving, dan komt de recherche graag in contact met deze mensen. Zij worden vriendelijk verzocht het tipformulier in te vullen, de beelden te uploaden of te bellen met de recherche via tel.nr. 0900-8844. Zaaknummer is 2022022696.

Liever anoniem melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: tel.nr. 0800-7000.

