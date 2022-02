Politie zoekt getuigen van plofkraak

De plofkraak vond plaats rond 03.40 uur. Door de explosie is veel schade ontstaan. De politie heeft de omgeving afgezet en de Teamleider Explosieven en Veiligheid (TEV) en de Explosieven Ontruimingsdienst Defensie (EOD) hebben onderzoek gedaan naar mogelijk achtergebleven explosieven. Eén bovenwoning werd ontruimd. Nadat de situatie veilig was verklaard, werd forensisch onderzoek op het plaats delict verricht.



Vermoedelijk zijn twee personen op een zwarte scooter gevlucht in de richting van het De Vriesplein. De politie is direct een zoekactie gestart naar de verdachten, zij werden niet meer aangetroffen. Het is nog onbekend of de daders iets hebben buitgemaakt.



Getuigenoproep

De recherche in Purmerend is een onderzoek gestart naar de plofkraak en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

- Heeft u rond 03.40 uur, voor, tijdens of na de explosie, de mogelijke verdachten gezien in de omgeving van het Wormerplein?

- Heeft u een camera in de buurt en beelden van de mogelijke verdachten?

- Of heeft u andere informatie over deze plofkraak?



Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt ook uw tips en beelden toesturen via het tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022022948.

2022022948