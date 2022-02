Drie verdachten aangehouden na gewapende overval supermarkt Aalbersestraat

Rond 6.30 uur ’s ochtends overvallen de drie verdachten met geweld en onder dreiging van een vuurwapen de supermarkt aan de Aalbersestraat. Op dat moment is er alleen nog personeel in de winkel aanwezig en een vrachtwagenchauffeur om goederen te laden en te lossen. Omdat de kluis goed beveiligd is krijgen de verdachten maar weinig buit uit de winkel mee. Daarna vluchten zij op een motorscooter.



Zodra de politie ter plaatse is beginnen zij een zoektocht naar de verdachten in de omgeving. Niet veel later treffen zij een motorscooter aan met het juiste signalement op de Van Moerkerkenstraat. Met behulp van het uitlezen van buurtcamera's, het spreken van getuigen en het inzetten van een speurhond weten politieagenten te achterhalen in welke woning de jongemannen zich bevinden. Zij betreden de woning aan de Burgemeester van Leeuwenlaan en treffen daar drie jongemannen en een vuurwapen aan. De jongemannen zijn aangehouden op verdenking van het plegen van de overval. Zij komen alle drie uit Amsterdam en zijn 17, 19 en 20 jaar oud.