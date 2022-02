Coolsingelrellen: 76 aanhoudingen, 92 tips en weer twee aanhoudingen

Maandag is er een man van 43 jaar uit Den Haag aangehouden. Hij wordt verdacht van het gooien van stenen naar politieagenten en politievoertuigen. Hij is na voorgeleiding bij Justitie in bewaring gegaan en blijft dus nog 14 dagen vast zitten.

Vrijdagochtend is er een 13-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden. In verband met zijn leeftijd wordt hij vandaag wel verhoord, maar mag daarna gaan. Later zal hij zich voor de kinderrechter moeten verantwoorden. Hij wordt verdacht van het gooien van een steen naar politie en brandweer terwijl ze een auto blusten.

Dank aan alle tipgevers

Totaal zijn er nu 92 tips binnengekomen. Twaalf daarvan leidden daadwerkelijk tot een aanhouding.

Tips komen via allerlei kanalen bij ons binnen: anoniem, via opsporingsprogramma’s of social media. Ze bevatten vaak informatie over de identiteit achter een foto met nummer. In veel gevallen worden mensen zelfs met naam genoemd. We zijn iedereen ontzettend dankbaar voor het meedenken en meekijken en het daadwerkelijk tippen.

Kijk hier Bureau Rijnmond terug van gisteravond:

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1462433/nieuwe-en-betere-beelden-coolsingelrelschoppers

En via deze link kun je alle verdachten nog even bekijken: www.politie.nl/coolsingelrellen

Tips? Gratis via 0800-6070 of anoniem op 0800-7000.