Man aangehouden middels BTGV op Nieuwe Binnenweg na melding messenbezit

De man zou kort voor de melding een café zijn uitgezet, nadat hij andere bezoekers lastigviel. Als agenten na de melding aankomen op de Nieuwe Binnenweg zien zij een man op straat rennen. Zodra hij de agenten ziet, rent hij naar hen toe. Aangezien agenten de melding kregen dat de man met messen zou rondlopen in combinatie met het feit dat hij op hen afrent, zetten agenten een benaderingstechniek voor gevaarlijke verdachten (BTGV) in. De verdachte, een 40-jarige man uit Rotterdam, werkt mee en agenten kunnen hem aanhouden.



Bij de aanhouding blijkt dat de man inmiddels niet meer in het bezit is van de messen. De politie doet onderzoek.