Verdachte bekogelen politieagent aangehouden

Feyenoord-Ajax moest afgelopen 19 december zonder publiek gespeeld worden vanwege de coronamaatregelen. Desondanks stonden rond het stadion honderden supporters. Bij de binnenkomst van de spelersbussen van Feyenoord en Ajax was het erg druk op het van Zandvlietplein en werd er veel zwaar knalvuurwerk afgestoken. Dit vuurwerk werd ook naar de aanwezige agenten gegooid net als stenen die uit de straat werden getrokken om de agenten te bekogelen.



Eén van de aanwezigen gooide een steen naar een politiebus die toevallig voorbij reed op weg naar een spoedmelding. De steen ging door de autoruit en raakte de agent achter het stuur. Deze verloor daardoor de macht over het stuur. De agent op de bijrijdersstoel kon een ongeluk net voorkomen. De agent liep diverse verwondingen op en moest worden behandeld door een ambulance.



Van de verdachte die ervan wordt verdacht de steen naar de agent te gooien zijn beelden getoond in Bureau Rijnmond en op social media. De verdachte herkende zichzelf en meldde zich woensdag op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. Het gaat om een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel. Hij is inmiddels voorgeleid aan een rechter-commissaris en in bewaring gegaan.