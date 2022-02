Duo op bromfiets probeert agent van zijn motorfiets af te trekken

Om 19.50 uur zag de motoragent het tweetal rijden op de Terheijdenseweg in Breda. Zij droegen geen helm ondanks dat het een bromscooter betrof. Ook bleek bij navraag van het kenteken dat de eigenaar vaker was betrapt op het rijden zonder bromfietscertificaat. Genoeg redenen om de bestuurder een stopteken te geven. Deze jongeman (17) was echter niet van plan te stoppen en ging er vandoor. Tijdens de achtervolging die ontstond probeerde de motoragent diverse malen langszij te komen, maar hij werd daarbij ruw afgesneden door de scooterrijder. Op de momenten dat hij wel naast de scooter kwam pakte de bijrijder (15) hem bij zijn jas en gaf daar een ruk aan, kennelijk in een poging de agent ten val te brengen. Nadat de scooterrijder aanvankelijk via een smalle brandgang kon ontsnappen werden zij korte tijd later alsnog thuis aangehouden. Naast de bekeuringen voor de diverse overtredingen wordt het tweetal poging tot zware mishandeling van de agent ten laste gelegd.